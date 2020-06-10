الوزير الفاضل: وقف تعيين العمالة الوافدة في "البترول" وشركاتها التابعة

وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:24 10/06/2020 حدث بتاريخ: 15:24 10/06/2020

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل عن إصداره قراراً بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام 2020/2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية.

جاء ذلك خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين.

وقال الفاضل إن أزمة (كورونا) عالمية اصابت العالم اجمع وليست محلية كأزمة سوق المناخ او الغزو أو غيرها، موضحاً أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة اغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن الآن السوق النفطي تعافى وارتفعت أسعار النفط.

ورأى الفاضل أن القطاع النفطي يجب ألا يكون المصدر الوحيد للدخل، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع تشريعات وقوانين لحماية هذا القطاع.