"الصحة": 487 إصابة جديدة بـ "كوفيد 19" والاجمالي 31131 وتسجيل 10 حالات وفاة

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:06 06/06/2020 حدث بتاريخ: 15:08 06/06/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 487 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 31131 حالة في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 254 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جميع الحالات السابقةالتي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال487 السابقة تضمنت (195 حالة لمواطنين كويتيين) و(81 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(67 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(47 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (155 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(138 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(85 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(69 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(40 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وذكر أن الإصابات حسب المناطق السكنية جاءت على النحو التالي: (50 حالة بمنطقة الفروانية) و(38 حالة بمنطقة المهبولة) و(32 حالة بمنطقة جليب الشيوخ) و(21 حالة بمنطقة حولي) و(20 حالة بمنطقة سعد العبدالله) و(18 حالة بمنطقة الفردوس).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 180 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11595 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 448 شخص وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2724 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 311624 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1005 حالات من المصابين بمرض (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 19282 حالة.