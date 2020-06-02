الصحة: 887 إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد" والاجمالي 28649 وتسجيل 6 حالات وفاة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:28 02/06/2020 حدث بتاريخ: 14:34 02/06/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 887 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 28649 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاةإثر اصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 226.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها منها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال887 السابقة تضمنت (314 حالة لمواطنين كويتيين) و(201 حالة لمقيمين من الجنسيةالهندية) و(115 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(96 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (300 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(216 حالة بمنطقةالأحمدي الصحية) و(173 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(117 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(81 حالة بمنطقةالعاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر السند أنها جاءت على النحو التالي: (76 حالة في منطقة جليب الشيوخ) و(74 حالة في منطقة الفروانية) و(42 حالة في منطقة خيطان) و(39 حالة في منطقة العبدلي) (و38 حالة في منطقة المنقف) و(36 حالة في منطقة الواحة).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 187 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14142 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 499 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 3325 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 300351 ألف فحص.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين الى مداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1382 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 14281 حالة.