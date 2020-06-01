وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيبالي موضوع ترحيل العمالة النيبالية المخالفة في الكويت

وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:08 01/06/2020 حدث بتاريخ: 15:08 01/06/2020

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين مع وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية الصديقة براديب جوالي تناول خلاله موضوع ترحيل العمالة النيبالية المخالفة لقانون الإقامة والمقيمة بصورة غير قانونية في دولة الكويت إلى وطنهم.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي أنه تم أيضا بحث مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).