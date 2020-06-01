وزير الصحة: شفاء 1513 حالة من مرض "كورونا المستجد" وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 12899
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين شفاء 1513 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 12899.
وقال الشيخ باسل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد - 19 ) تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.