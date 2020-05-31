اتحاد التعاونيات: توزيع 3600 علبة كمام على كل جمعية بعد استلام الكمية من "التجارة"

نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:25 31/05/2020 حدث بتاريخ: 13:25 31/05/2020

أعلن نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان اليوم الأحد أن الاتحاد تسلم 12 مليون كمامة من وزارة التجارة والصناعة لتوزيعها على الجمعيات كافة بسعر 90 فلسا للحبة.

وقال الهضيبان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن سعر بيع العلبة الواحدة للجمهور التي تحتوي 50 كمامة يبلغ 4.5 دينار كويتي لافتا إلى أن كل جمعية لها 3600 علبة كمامات.

يذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أسس عام 1971 مشكلا بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي في البلاد وقيادته والدفاع عن مصالح الجمعيات الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.