وزير الصحة: شفاء 1230 حالة من مرض "كورونا المستجد" وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 11386

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:09 31/05/2020 حدث بتاريخ: 11:24 31/05/2020

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء 1230 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 11386.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد - 19 ) تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.