الشؤون: استمرار العمل في "الباركود" في الجمعيات لاستقبال المستهلكين

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:13 30/05/2020 حدث بتاريخ: 23:13 30/05/2020

اعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب استمرار حجز مواعيد الجمعيات التعاونية عن طريق "الباركود" للاسواق المركزيه والفروع خلال الفترة المقبلة بعد وقف العمل بقرار الحظر الكلي والعمل بقرار الحظر الجزئي.

واوضح شعيب في تصريح صحفي ان الجمعيات التعاونية لن تستقبل روادها خلال فترة الحظر الجزئي الا من خلال نظام حجز المواعيد " الباركود " مشيرا الى انه تم التنسيق بين وزارة الشؤون ووزاره التجاره واتحاد الجمعيات والجهات ذات الاختصاص لكي تستمر الجمعيات التعاونية في استقبال المستهلكين خلال فترة الحظر الجزئي بشكل منتظم.

وعن نظام عمل الجمعيات التعاونية في المناطق التي تقرر عزلها مثل والفروانية وحولي وميدان حولي وخيطان اكد شعيب انها ستعمل ايضا بنظام حجز المواعيد بنظام " الباركود" وستعمل الاسواق المركزية على مدار 24 ساعة

واختتم انه تم الايعاز لكافه الجمعيات بحيث يتم فتح فرع على الاقل في كل قطعة لتلبية احتياجات المستهلكين وايضا يكون التسوق في الافرع عن طريق حجز المواعيد.