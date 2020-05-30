"الائتمان" يثمن تبرع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالأقنعة الواقية لكوكبة من كفاءاته الوطنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:04 30/05/2020 حدث بتاريخ: 17:04 30/05/2020

ثمّن بنك الائتمان الكويتي الجهود المخلصة والدؤوبة التي يبذلها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في تقديم الدعم إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيدا على وجه الخصوص بتبرع المركز بعدد من الأقنعة الواقية للوجه( Face shield) إلى البنك .

وأوضح البنك في بيان صحافي له اليوم أن المركز ـ وكما هو العهد به دائما في البذل والعطاء ـ أهدى كوكبة الكفاءات الوطنية الشابة والمبدعة في البنك عددا من الأقنعة الواقية للوجه، بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، مشيرا إلى أن الحصول على هذه الأقنعة يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت ، لا سيما مع الاعلان عن خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية واستئناف العمل في الهيئات ومؤسسات القطاع الحكومي .

وعبّر البنك عن شكر إدارته التنفيذية لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع على هذه البادرة الوطنية الطيبة.

وأكد "الائتمان" أن البادرة الأخيرة من جانب مركز صباح الأحمد للموهبة و الإبداع تعكس حرص المركز على صحة وسلامة فريق العاملين في البنك الذي يضم كوكبة من الكفاءات الوطنية الشابة، الذين كانوا دائما عند حسن الظن بهم ، واثبتوا على الدوام أنهم يقدمون افضل ما لديهم باذلين كافة جهودهم في العمل والإبداع والتميز وكانوا ولا يزالون الرافعة القوية والحقيقية لتحقيق التطور والتنمية والتحديث ، نحو مستقبل مشرق .