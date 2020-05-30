"التجارة": اضافة مواد غذائية جديدة للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

اضافة مواد غذائية جديدة للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:56 30/05/2020 حدث بتاريخ: 16:57 30/05/2020

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إضافة 14 صنف جديد مخفض السعر الى المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، من دون إضافة أي تكلفة على قيمة الدعم المقدم للدولة، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل .

وذكرت "التجارة" في بيان صحفي لها اليوم إن القرار الذي حمل رقم 106/2020 بشأن اضافة المواد التموينية الجديدة المضافة الى البطاقة التموينية ، الهدف منه تقليل التكلفة على المستهلك و زيادة المخزون التمويني السلعي باضافة تلك الاصناف وتشجيعا للموردين بزيادة الاستيراد بناء قرار 371/ 2020 بشأن اضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية باسعار مخفضة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بإدارج الدجاج واللحوم والزبيدي والهامور مع الربيان المجمدة وحليب الاطفال والشاي ضمن البطاقة التموينية للمواطنين بسعر منخفض بدون دعم.

يذكر ان وزارة التجارة والصناعة تصرف 171 صنف عبر المواد البطاقة التموينية ، وبذلك تزداد انواع السلع المخصصة في البطاقة التموينية الى 186 صنف مدعوم ومخفض