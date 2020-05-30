"الصحة": 1008 إصابات جديدة بـ "كورونا" بإجمالي 26192.. وتسجيل 11 حالة وفاة

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:04 30/05/2020 حدث بتاريخ: 15:05 30/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 26192 في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 205 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها". وأوضح السند أن حالات الاصابة ال1008 السابقة تضمنت (287 حالة لمواطنين كويتيين) و(229 حالة لمقيمين من الجنسيةالهندية) و(171 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(133 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين بحسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (324 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(215 بمنطقة الأحمدي الصحية) و(163 بمنطقة حولي الصحية) و(196 بمنطقة الجهراء الصحية) و( 110 حالات بمنطقة العاصمة الصحية).

وحول أعداد الإصابة بحسب المناطق السكنية أفاد السند بأنها جاءت على النحو التالي (92 حالة في منطقة الفروانية) و (81 في منطقة جليب الشيوخ) و (67 في منطقة العبدلي) و(62 في منطقة حولي).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 206 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة15831 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 52 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 3661 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عددالفحوصات بلغ أكثر من 290013 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيقاستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع علىالارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 883 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 10156 حالة.