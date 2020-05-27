الوزيرة العقيل: تشكيل لجنة لحصر المستحقين للمكرمة وأخرى للتدقيق على الكشوف

وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:10 27/05/2020 حدث بتاريخ: 14:46 27/05/2020

‎أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن تشكيل لجان في الجهات التابعة لها في كل من وزاره الشئون الاجتماعيه ، والجهات التابعة لها في وزاره الدولة لشئون الاقتصادية لحصر اسماء العاملين فيها ممن كانوا على رأس عملهم خلال فترة العمل من 24 / 2 / 2020 وحتى 31 مايو 2020 وفق الاليه التي اعلن عنها ديوان الخدمة المدنية المنظمة لصرف المزايا التكريميه والواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 مايو 2020 لرفعها الى ديوان الخدمة المدنية وفق الضوابط المقرره لها.

واوضحت العقيل في تصريح صحفي ان تشكيل هذه اللجان في كل الجهات جاء تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر يوم الاثنين الموافق 25 / 5 / 2020 تنفيذا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بشأن منح مكافآت للعاملين في الصفوف الامامية والصفوف المساندة من موظفي القطاع الحكومي خلال فترة مواجهة انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19- المستجد وذلك تقديرا لتضحياتهم ومايقدمونه من جهود جبارة في سبيل آداء مهامهم الحيوية .

هذا وأوضحت العقيل انه تطبيقا للإجراءات الرقابيه فانه سيتم رفع نتائج اعمال جميع هذه اللجان الى لجنة عليا للمراجعه والتدقيق ستشكل لغرض التأكد من انطباق كافة الشروط والضوابط الخاصة بصرف هذه المكافآت على العاملين قبل اعتمادها ومخاطبة ديوان الخدمة المدنيه فيها لاتخاذ شئونه فيها قبل الصرف وذلك وفق النظم .