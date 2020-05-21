"الصحة": شفاء 320 حالة من "كورونا" وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 5205

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:07 21/05/2020 حدث بتاريخ: 14:08 21/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس شفاء 320 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5205 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.