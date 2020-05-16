الصحة: تطبيق العقوبة على رجل كسر قانون الحجر الصحي المنزلي وارساله للحجر المؤسسي

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:39 16/05/2020 حدث بتاريخ: 13:39 16/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تطبيق العقوبة على رجل في العقد الخامس من العمر قام بكسر قانون الحجر المنزلي المعمول به والمطبق على كافة المواطنين العائدين من رحلات الاجلاء الأخيرة وتم ارساله للحجر المؤسسي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان ذلك يأتي من منطلق الحرص على تطبيق القوانين الصحية خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد إثر انتشار فيروس كورونا (سارس كوف 2) المسبب لمرض (كوفيد 19).

وأفادت ان الأجهزة الصحية رصدت قيام المذكور أعلاه بممارسة رياضة المشي بمنطقة سلوى وحول معصمه السوار الخاص بالحجر المنزلي للقادمين من السفر (تطبيق شلونك) وتم إرساله الى الحجر الصحي المؤسسي.

وأوضحت أنه بعد انقضاء فترة الحجر المؤسسي سوف تطبق على المذكور جميع الإجراءات القانونية وتسجيل مخالفة حجر صحي عليه طبقا لقانون (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته وقد تصل العقوبة الى الغرامة أو السجن.

وشددت وزارة الصحة على جميع الخاضعين للحجر المنزلي عدم مخالفة القانون تجنبا للعقوبات القانونية وذلك لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.