"الصحة": 885 إصابة جديدة بـ"كورونا" بإجمالي 12860.. وتسجيل 8 حالات وفاة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:51 15/05/2020 حدث بتاريخ: 14:52 15/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 12860 في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 96 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) "مخالطة لحالات مصابة بالفيروس وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن عدد الإصابات الجديدة توزع على النحو التالي (267 حالة بين مقيمين من الجنسية المصرية) و (184 حالة بين مقيمين من الجنسيةالهندية) و (115 حالة بين مقيمين من الجنسية البنغلادشية) و(109 حالات بين مواطنين كويتيين) أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وأوضح أن أعلى المناطق السكنية تسجيلا لعدد الإصابات هي منطقة (الفروانية) بواقع 104 حالات (حولي) ب74 حالة ثم (جليب الشيوخ) ب73 حالة وأخيرا (سلوى) ب70 حالة.

وأفاد بأن عدد المصابين بحسب المنطقة الصحية جاء على النحو التالي (265 حالة في منطقة الفروانية الصحية) و(251 حالة في منطقة حولي) و(197 حالة في الأحمدي الصحية) و(97 حالة في الجهراء الصحية) وأخيرا (75 حالة في العاصمة الصحية).

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 4074 مسحة ليبلغ بذلك مجموع عدد الفحوصات أكثر من 236 ألف فحص.

ولفت السند إلى أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في وحدات العناية المركزة أفاد بأن هناك 190 حالة (100 منها حرجة و90 مستقرة) ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9124 حالة.

وأشار إلى أن الحالات التي أنهت فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية فقد بلغ عددها 811 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن تستكمل مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع والارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية اعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 189 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3640 حالة.