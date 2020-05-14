"الصحة": شفاء 188 حالة من "كورونا" وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 3451 حالة

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:52 14/05/2020 حدث بتاريخ: 14:01 14/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.