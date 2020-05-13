"الصحة": 751 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 11028.. وتسجيل 7 حالات وفاة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:51 13/05/2020 حدث بتاريخ: 15:52 13/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 11028 حالة فيما سجلت 7 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 82 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين.

وبين أن حالات الاصابة ال751 السابقة تضمنت (103 حالات لمواطنين كويتيين) و(233 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(193 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(72 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (261 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(180 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(153 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(93 حالة بمنطقة العاصمة الصحية) و(64 حالة بمنطقة الجهراء الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد بين أنها جاءت على النحو التالي: (منطقة الفروانية 93 حالة) و(منطقة حولي 69 حالة) و(منطقة السالمية 63 حالة) و(منطقة المهبولة 60 حالة).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 169 حالة منها 92 حالة مستقرة و 77 حالة حرجة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7683 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 394 شخص وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 4257 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 227 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع حول الارشادات والتوصيات وكل ما بشأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد الى 3263 حالة.