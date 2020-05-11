"الصحة": 598 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 9286 حالة.. و178 حالة شفاء.. وتسجيل 7 حالات وفاة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:54 11/05/2020 حدث بتاريخ: 15:10 11/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي أنه تم تسجيل 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2907 حالات فيما سجلت 7 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.

وأوضح السند أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين.

وبين أن حالات الاصابة ال598 السابقة تضمنت (79 حالة لمواطنين كويتيين) و(159 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(140 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(87 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المنطقة الصحية جاؤوا بواقع (74 حالة بمنطقة العاصمة الصحية) و(131 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(93 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(256 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(44 حالة بمنطقة الجهراء الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد أشار إلى أنها جاءت على النحو التالي: (89 حالة بمنطقة الفروانية) و(76 حالة بمنطقة حولي) و(61 حالة بمنطقة جليب الشيوخ) و(41 حالة بمنطقة خيطان).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 131 حالة منها 71 حالة مستقرة و60 حالة حرجة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6314 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 884 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع حولالارشادات والتوصيات وكل ما بشأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.