"الصحة": 1065 إصابة جديدة بـ"كورونا" بإجمالي 8688 حالة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:50 10/05/2020 حدث بتاريخ: 14:53 10/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 8688 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين.

وذكر السند أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 58 حالة.

وأوضح أن حالات الاصابة ال1065 السابقة تضمنت (192 حالة لمواطنين كويتيين) و(271 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(244 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(143 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المنطقة الصحية جاؤوا بواقع (99 حالة بمنطقة العاصمة الصحية) و(237 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(214 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(450 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(66 حالة بمنطقة الجهراء الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد بين أنها جاءت على النحو التالي: (منطقة الفروانية 166 حالة) و(منطقة جليب الشيوخ 118 حالة) و(منطقة خيطان 100 حالة) و(منطقة حولي 74 حالة).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة ذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 114 حالة منها 69 حالة مستقرة و45 حالة حرجة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5901 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 883 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع حول الارشادات والتوصيات وكل ما بشأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 107 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2729 حالة.