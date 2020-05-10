الصحة: شفاء 107 حالة من "كورونا" وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 2729 حالة

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:01 10/05/2020 حدث بتاريخ: 14:23 10/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد شفاء 107 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2729 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.