"الصحة": 641 إصابة جديدة بـ"كورونا" بإجمالي 7208.. وتسجيل 3 حالات وفاة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:11 08/05/2020 حدث بتاريخ: 15:27 08/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتور السند إن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 3 حالات جميعها لمواطنين كويتيين قدموا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وجميعها مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة.

وفيما يخص بقية الحالات التي بلغ عددها 638 أوضح السند أنها حالات ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأفاد أنه من بين الحالات التي رصدت خلال ال24 ساعة الماضية (160 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(154 حالة لمواطنين كويتيين) و(122 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و (48 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية) و (44 حالة لمقيمين من الجنسيةالباكستانية) أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وذكر أنه خلال ال24 ساعة الماضية تم رصد 207 حالات في منطقة الفروانية الصحية و147 في منطقة حولي الصحية و 112 في الأحمدي الصحية و109 حالات في العاصمة الصحية و 66 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وحول المناطق السكنية التي رصد فيها أكثر عدد للاصابات خلال ال24 ساعة الماضية أوضح السند أنه تم رصد 66 حالة في منطقةالفروانية و63 في منطقة حولي و 56 في منطقة خيطان و49 في جليب الشيوخ.

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 91 حالة منها 52 حالة مستقرة و 39 حالة حرجة لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض (كوفيد 19) التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 4695 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي افاد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المجموع الكلي لمن أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 180 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن تستكمل مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وفيما يخص مجموع عدد المسحات المخبرية والتي أجريت خلال المراحل الأربع للخطة الشاملة لعودة المواطنين الكويتيين من الخارج فقد بلغ عدد 29164 مسحة مخبرية في ما تقوم الوزارة بعمل مسحات مخبرية ضمن خطتها الوقائية بمعدل 3000 مسحة بشكل يومي.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية منالمرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم شفاء 85 حالة ليصبح مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابةبالمرض في البلاد 2466 حالة.