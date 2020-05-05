وزير الصحة: شفاء 85 حالة من "كورونا المستجد" والإجمالي يرتفع إلى 2032 حالة

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:06 05/05/2020 حدث بتاريخ: 12:29 05/05/2020

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2032 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.