"الصحة": 295 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 5278 .. وتسجيل حالتي وفاة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:54 04/05/2020 حدث بتاريخ: 15:06 04/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5278 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إنه تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 40 حالة.

وأضاف السند أن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت حالتين هما (حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة) و(حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لفرنسا) مشيرا إلى أن الحالتين السابقتين قدمتا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.

وذكر أن عدد الحالات الأخرى التي ثبتت إصابتها ب(كوفيد - 19) بلغ 293 حالة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالفيروس وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم إذ تم تسجيل (53 حالة لمواطنين كويتيين) و(85 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(65 حالة من الجنسية المصرية) و(30 حالة من الجنسية البنغلاديشية) أما بقية الحالات فهي لجنسيات مختلفة.

وعن حالتي الوفاة اللتين تم تسجيلهما ذكر أن الحالة الأولى لمواطن كويتي بلغ من العمر 74 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 55 يوما أما الحالة الثانية فهي لمقيم من الجنسية الهندية بلغ من العمر 58 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ يومين.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة خلال ال24 ساعة الماضية قال السند إن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 79 حالة منها 37 حالة مستقرة و42 حالة حرجة لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة ب(كوفيد - 19) التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 3291 حالة.

وفيما يتعلق بنزلاء مراكز الحجر الصحي المؤسسي أفاد أن مجموع من أنهى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 124 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الالزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 171 حالة ليصبح مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في البلاد 1947 حالات.