الداخلية: ايداع مواطنة بالحجر المؤسسي بعد مخالفتها للحجر المنزلي وذهابها للجمعية

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 0:09 04/05/2020 حدث بتاريخ: 0:09 04/05/2020

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الصحة واسناد من وزارة الداخلية لمواجهة فايروس كورونا المستجد حماية وحفاظاً على الصحة المجتمعية.

اوضحت الادارة ان بعد انتشار صورة في مواقع التواصل الإجتماعي لمواطنة ترتدي سوار تطبيق ( شلونك ) بأحد الجمعيات التعاونية مخالفة قرار الحجر المنزلي، قامت وزارة الداخليه ممثلة بقطاع الأمن الجنائي (ادارة الجرائم الالكترونية) وبالتعاون مع وزارة الصحة بنقلها وايداعها بالحجر المؤسسي في مستشفى جابر بعد مخالفتها التعليمات الخاصة بالخضوع للحجر المنزلي كإجراء احترازي من فايروس كورونا بعد العودة من السفر.

وتؤكد الادارة ان سيتم عرضها على الجهات المختصة بعد الإنتهاء من مدة الحجر المؤسسي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وان المؤسسة الأمنية لن تتهاون بتطبيق القانون على الجميع.