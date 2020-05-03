الداخلية: مراجعة تصاريح عدم التعرض لجميع الجهات وخفضها بنسبة 50 بالمئة

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:25 03/05/2020 حدث بتاريخ: 19:25 03/05/2020

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات و الإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد والذي يتضمن فرض حظر التجول الجزئي ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد وانتشار العدوى، كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بخفض اعداد تصاريح عدم التعرض التي صدرت لجميع جهات الدولة الحكومية والخاصة وذلك للمصلحة العامة.

وبناء على توجيهات وتعليمات مجلس الوزراء تعلن وزارة الداخلية وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يملكون تصاريح عدم التعرض أثناء ساعات حظر التجول الجزئي في البلاد سيتم تخفيض إعدادها تلقائيا الي 50% ....



واعادة النظر في منح بعض الجهات التي لا تستوجب طبيعة عملها منحها هذه التصاريح.

و تدعو اداره العلاقات والاعلام الامني بوزاره الداخليه ضروره التعاون والالتزام بما جاء في هذا الاعلان .