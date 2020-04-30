"الأرصاد": طقس مائل للحرارة والرياح شمالية شرقية متقلبة الاتجاه

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:39 30/04/2020 حدث بتاريخ: 13:39 30/04/2020

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة مائلا للحرارة وتقل كميات السحب تدريجيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن خرائط الطقس تشير إلى انخفاض كميات السحب حتى صباح الغد وتعاود تكاثرها مع فرص لأمطار متفرقة من مساء يوم الجمعة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض مصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة تزامنا مع منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأضاف أن طقس نهار اليوم الخميس مائل للحرارة وتقل كميات السحب تدريجيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأوضح أن طقس اللية معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و25 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن حالة الطقس نهار يوم غد الجمعة مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و37 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس ليل غد معتدلا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة لاحقا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأفاد بأن حالة الطقس نهار السبت المقبل مائل للحرارة وتقل كميات السحب وفرص الأمطار تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وأضاف أن طقس ليل السبت سيكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 1 و3 أقدام.