"الصحة": 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا والاجمالي 3288 ..وتسجيل حالتي وفاة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:25 27/04/2020 حدث بتاريخ: 15:46 27/04/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3288 فيما سجلت حالتي وفاة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 30 يوما والاخرى لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 54 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية منذ 17 يوما.

وأضاف السند أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 31 حالة (24 حالة لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للممكلة المتحدة) و(4 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لألمانيا) و(وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لقطر) و(حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لأمريكا) و(حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للسعودية) وجميع الحالات السابقة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة).

وذكر أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 177 حالة (38 حالة لمواطنين كويتيين) و(61 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(26 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(13 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(5 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية) و(أربع حالات لكل من الجنسيات السورية والفلبينية والإيرانية والسيريلانكية).

وأضاف أن من الحالات المخالطة كذلك (ثلاث حالات لكل من الجنسيتين الأردنية واللبنانية) و(حالتين لكل من الجنسيات اليمنية والنيبالية ومن فئة المقيمين بصورة غير قانونية) و(حالة لكل من الجنسيات السعودية والكندية والأرمينية والتركية والنيجيرية والأندونيسية).

وأوضح أن الحالات المصابة وهي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم بلغ (5 حالات وهي لمواطنين كويتيين).

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة أفاد أن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 64 حالة منها 30 حالة حرجة و34 حالة مستقرة فيما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض (كوفيد - 19) والتي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 2254 حالة فيما أنهى 112 شخصا فترة الحجر المؤسسي الالزامي خلال ال24 ساعة الماضية.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 206 حالات خلال ال24 ساعةالماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 1012 حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارة الصحةوالجهات الرسمية في الدولة والتي تهدف لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والقضاء عليه موصيابالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.