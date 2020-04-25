الصحة: 278 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والاجمالي 2892 .. و4 حالات وفاة

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:44 25/04/2020 حدث بتاريخ: 14:46 25/04/2020

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم السبت تسجيل 278 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2892 فيما سجلت 4 حالات وفاة كانت أصيبت بالفيروس.

وقال السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 13 حالة 10 منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة و3 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لفرنسا وجميعها قدمت ضمن المرحلة الثانية من رحلات الإجلاء الجوي.

وأضاف أن عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) بلغ 252 حالة (13 حالة منها لمواطنين كويتيين) و(109 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية) و(51 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(31 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية) و (11 حالة لفئة المقيمين بصورة غيرة قانونية) و(9 حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية) و(6 حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية) و(6 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية) و(5 حالات لمقيمين من الجنسية السورية) و(3 حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية) و(حالتين لمقيمين من الجنسية السريلانكية) و(حالتين لمقيمين من الجنسية الأردنية) و(حالتين لمقيمين من الجنسية اللبنانية) و(حالة لمقيم من الجنسية الروسية) و(حالة لمقيم من الجنسية العراقية).

وأشار إلى أنه تم رصد 13 حالة أخرى حيث جاري البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم بواقع (10 حالات لمواطنين كويتيين) و(3 حالات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية).

وعن حالات الوفاة الأربع ذكر السند أنها من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض (كوفيد - 19) وهي (حالة لمواطنة كويتية تبلغ من العمر 74 سنة) و(حالة لمقيم من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 45 عاما) و(حالة لمقيم من الجنسية البنغلادشية يبلغ العمر 64 سنة) و(حالة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 59 سنة) وجميع حالات الوفاة السابقة كانت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة سائلا الله لهم وللجميع الرحمة.

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة أوضح أنه في ال24 ساعة الماضية تم خروج حالتين من العناية المركزة إلى الجناح ودخول 4 حالات جديدة إلى العناية وبذلك يصبح المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 58 حالة منها 33 حالة مستقرة و25 حالة حرجة فيما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض (كوفيد - 19) والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 2217 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 43 حالة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 656 حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة والتي تهدف لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض, ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.