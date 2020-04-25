وزير الصحة: شفاء 43 حالة من "كوفيد - 19" والإجمالي يرتفع إلى 656 حالة

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:09 25/04/2020 حدث بتاريخ: 13:11 25/04/2020

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت شفاء 43 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 656 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.