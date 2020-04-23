"الصحة": 151 إصابة جديدة بفيروس "سارس كوف - 2" بإجمالي 2399 وتسجيل حالة وفاة جديدة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:11 23/04/2020 حدث بتاريخ: 13:12 23/04/2020

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الخميس تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2399 مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن كويتي يبلغ من العمر 41 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 28 يوما ليصل اجمالي الوفيات الى 14.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال44 للوزارة إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 498 من الذين أصيبوا بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح اليوم شفاء 55 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضاف السند أن الحالات المرتبطة بالسفر من المصابين ال 151 هي (12 حالة منها 9 لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة) و(حالة لمواطن كويتي قادم من الامارات) و(حالة لمواطن كويتي قادم من تركيا) و(حالة لمواطن كويتي قادم من مصر) وجميع الحالات السابقة قدمت ضمن المرحلة الاولى من رحلات الاجلاء الجوي الأخيرة.

واوضح ان الحالات المخالطة هي 132 (5 لمواطنين كويتيين) و(60 لمقيمين من الجنسية الهندية) و(13 لمقيمين من الجنسية المصرية) و(25 لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(11 لمقيمين من الجنسية الايرانية) و(3 لمقيمين من الجنسية اللبنانية) و(حالتان لكل من الجنسيات التالية: الاردنية السريلانكية والباكستانية والفلبينية والنيبالية ولمقيم بصورة غير قانونية) و(حالة واحدة لكل من الجنسيات التالية: الاوزبكية والأفغانية والسورية).

وبين أن هناك 7 حالات قيد البحث عن أسباب العدوى (2 لمواطنين كويتيين و2 لمقيمين من الجنسية المصرية) و(حالة واحدة لكل من الجنسيات التالية: مقيم بصورة غير قانونية والهندية والبنغلاديشية).

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة أفاد بأنه بلغ 55 حالة بواقع 22 حرجة و33 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض (كوفيد- 19) التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1887 حالة.

ودعا السند مجددا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.