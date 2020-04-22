الديوان الأميري: أمير البلاد يعتذر عن الاستقبال المواطنين التزاما بتعليمات السلطات الصحية

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:12 22/04/2020 حدث بتاريخ: 11:17 22/04/2020

يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى المواطنين والمقيمين الكرام تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان أعاده الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.

ويعلن الديوان الأميري عن اعتذار حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عن استقبال اخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين الكرام لهذا العام وذلك التزاما بتعليمات السلطات الصحية ونظرا للظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم أجمع من اجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع سائلا سموه المولى عز وجل أن يرفع برحمته وعفوه عنا هذا الوباء ويزيل هذه الغمة وان يحفظ وطننا العزيز من كل شر وسوء مبتهلا الى الباري جل وعلا ان يمن على الجميع بالصحة والعافية وأن يتقبل صيامهم وقيامهم بالخير والبركة.

كما يتوجه الديوان الأميري بالدعاء إلى الباري تعالى أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وأدام عليهم نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والعزة والكرامة وأن يحقق لكافة الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشده من رفعة وأمان وتقدم وازدهار.