الداخلية: اتخاذ اجراءات وعقوبات ادارية بحق رجل أمن اساء لمتطوع في أحد الجمعيات

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:42 21/04/2020 حدث بتاريخ: 16:42 21/04/2020

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن شكوى الى وزارة الداخلية تفيد بحدوث مشادة كلامية بين أحد رجال الأمن ومتطوع في أحد الجمعيات التعاونية.

اذ توضح الادارة انه تم استدعاء رجل الأمن لسماع اقواله عن الحادثة وتبين تعسف رجل الامن وتم اتخاذ الاجراءات والعقوبات الإدارية بحقه، وتؤكد الإدارة أن لا أحد فوق القانون الذي يطبق بمسطرة واحدة على الجميع بكل حزم.