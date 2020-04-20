مجلس الوزراء: تمديد الحظر من 4 مساء الى 8 صباحا والسماح بتشغيل خدمات توصيل المطاعم

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:29 20/04/2020 حدث بتاريخ: 22:31 20/04/2020

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين تمديد تعليق العمل في كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من 26 أبريل الجاري حتى 28 مايو المقبل على أن يستأنف العمل في 31 مايو واعتبارها ايام راحة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (سارس كوف 2) المسبب لمرض (كوفيد 19).

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر السيف إن مجلس الوزراء قرر كذلك تمديد فترة الحظر الجزئي لتبدأ من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا وذلك اعتبارا من الأول من شهر رمضان المبارك. واستدرك المزرم قائلا إن المجلس قرر أيضا السماح للمطاعم ومراكز تسويق الغذاء بتشغيل خدمة التوصيل خلال الشهر الفضيل في الفترة من الساعة الخامسة مساء وحتى الواحدة صباحا.

وأوضح أنه تم تكليف وزارتي (الداخلية) و(الإعلام) باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفي قراري الحجر المنزلي أو حظر التجول ونشر أسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام والصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي.