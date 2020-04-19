"الصحة": 164 إصابة جديدة بفيروس "سارس كوف - 2" بإجمالي 1915 وتسجيل حالة وفاة جديدة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:50 19/04/2020 حدث بتاريخ: 13:56 19/04/2020

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم السبت تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1751 حالة مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم من الجنسية الهندية.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال40 للوزارة إن الحالات المخالطة بلغ عددها 158 (ست حالات لمواطنين كويتيين) و(97 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(13 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(26 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(ثماني حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية) و(حالتان لمقيمين من الجنسية السورية) و(حالة لمقيم من الجنسية الأمريكية) و(حالة لمقيم من الجنسية السعودية) و(حالة لمقيم من الجنسية السودانية) و(حالة لمقيم من الجنسية الفلسطينية) و(حالة لمقيم من الجنسية اللبنانية) و(حالة لمقيم من الجنسية الإيرانية) وجميع تلك الحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها بمرض (كوفيد - 19).

وذكر أن هناك ست حالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى (حالتان لمواطنين كويتيين) و(حالتان لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(حالة لمقيم من الجنسية الأردنية) و(حالة لمقيم من الجنسية السورية).

ولفت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 60 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ عشرة أيام وكان يعاني بعض الأمراض المزمنة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى سبع حالات.

وذكر السند أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 305 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 25 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة أفاد بأنه بلغ 38 حالة بواقع 20 حرجة و18 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1603 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنهوا فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال24 ساعة الماضية ثماني حالات بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد السند التأكيد على المواطنين والمقيمين ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.