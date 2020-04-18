وزير الصحة: شفاء 22 حالة من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 280 حالة

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:16 18/04/2020 حدث بتاريخ: 13:20 18/04/2020

|أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت شفاء 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 280 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.