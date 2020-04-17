"الصحة": 134 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بإجمالي 1658 وتسجيل حالتي وفاة جديدتين

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:22 17/04/2020 حدث بتاريخ: 18:50 17/04/2020

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الجمعة تسجيل 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1658 حالة مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين الأولى لمواطن كويتي والأخرى لمقيم إيراني.

وقال السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحالات هي ثلاث مرتبطة بالسفر (حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة) و(حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للجمهورية الإسلامية الإيرانية) وهاتان الحالتان قادمتان ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانتا تحت الحجر الصحي المؤسسي بالإضافة إلى تسجيل (حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للمملكة العربية السعودية).

وأضاف أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالمرض بلغ عددها 126 حالة منها (أربع حالات لمواطنين كويتيين) و(63 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(20 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(14 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية) و(أربع حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية).

وذكر أن الحالات المخالطة منها أيضا (أربع حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية السيرلانكية) و(حالتان لمقيمين بصورة غير قانونية) و(حالة واحدة من الجنسية السعودية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية الأمريكية).

وبين أن الحالات المخالطة منها أيضا (حالة واحدة لمقيم من الجنسية البريطانية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية الأردنية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية الإيرانية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية الصينية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية الأفغانية) و(حالة واحدة لمقيم من جزر القمر) و(حالة واحدة لمقيم من الكاميرون).

وبين أنه سجلت خمس حالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم منها (ثلاث حالات لمواطنين كويتيين) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية البنغلادشية) ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة والمصابة بالمرض في دولة الكويت إلى 1658 حالة.

ولفت إلى تسجيل حالتي الوفاة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 58 عاما كان يلتقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ ستة أيام وكان يعاني بعض الأمراض المزمنة والأخرى لمقيم من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر 69 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة أيضا منذ تسعة أيام وكان يعاني أيضا بعض الأمراض المزمنة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى خمس وفيات.

وقال السند إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 258 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 33 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة أفاد بأنه بقي على ما هو عليه عند 32 حالة بواقع 16 حرجة و16 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1395 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال24 ساعة الماضية 30 حالة بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد السند التأكيد على المواطنين والمقيمين ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.