"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للغبار وفرصة لامطار رعدية متفرقة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:28 16/04/2020 حدث بتاريخ: 11:28 16/04/2020

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن تسجل حالة الطقس خلال الايام المقبلة نشاطا في الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار مع فرصة لأمطار رعدية متفرقة.

وقال القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الطقس بشكل عام ربيعي معتدل يميل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا تكون درجات الحرارة فيه حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وأضاف القراوي أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في وقت لاحق من مساء يوم غد الجمعة وصباح بعد غد السبت يصاحبها سقوط للأمطار تكون رعدية أحيانا مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار.

وذكر أن الطقس نهار اليوم مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلو مترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج الذي يرتفع ما بين 1 و4 أقدام.

وأوضح أن الطقس ليلا يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه بين 1 و3 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس نهار غد الجمعة مائلا للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلو مترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وبين أن الطقس ليل الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا وسرعتها ما بين 12 و45 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لامطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا في وقت لاحق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو تدريجيا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

أما نهار السبت فقد ذكر القراوي أن الطقس يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 25 و60 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لامطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاع الموج ما بين 3 و7 أقدام.

وفي الليل أشار إلى أن الطقس يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلو مترا في الساعة مع فرصة لامطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 2 و5 أقدام.