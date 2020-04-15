الوزير الصالح: ضبط شركة ومالكها لوجود 577 مخالف على ملفها واحالتهما للنيابة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:21 15/04/2020 حدث بتاريخ: 18:22 15/04/2020

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح أن مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفو قانون الإقامة من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني وخلل التركيبة السكانية في الدولة، مبينا أن هناك تنسيق حكومي عال المستوى في هذا الصدد لرصد الشركات والعمالة المخالفة ومن ساهم داخل الأجهزة الحكومية في تفشي هذه الظاهرة.

وقال الوزير أنس خالد الصالح في بيان صحفي اليوم أنه بناءً على تكليف مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات.

وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية عن ضبط إحدى الشركات ومالكها – مواطن كويتي – وآخرين يعملون فيها وتمتلك عقد مع جهة حكومية، ومسجل في ملفها أكثر من ألفين عامل، ولديها 577 عامل مخالف لقانون الإقامة ثبت ابتزازهم من قبل الشركة للحصول على مبالغ إضافية، مشيرا الى أن وزارة الداخلية أحالت الملف والمتهمين الى النيابة العامة بعد أن اتمت التحقيق مع عدد من المخالفين الموجودين في مركز إيواء كبد، وكيفية حصولهم على الإقامة والمبالغ التي دفعت للشركة لدخول البلاد.

وأشار الوزير الصالح أنه تم التنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد مريم العقيل لتتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة إجراءاتها بتسييل الضمان المالي المقدم من الشركة للهيئة أو الضمان البنكي وذلك لدفع تكاليف ترحيل العمالة المخالفة.