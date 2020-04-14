"الصحة": 55 إصابة جديدة ب"كورونا" بإجمالي 1355 حالة مع تسجيل وفاة ثالثة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:58 14/04/2020 حدث بتاريخ: 12:59 14/04/2020

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1355 مع تسجيل حالة وفاة جديدة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال37 للوزارة إن حالات الإصابة الجديدة هي ثلاث حالات مرتبطة بالسفر (حالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة) و(حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا) وهي جميعا قادمة من رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وأضاف أن هناك 43 حالة مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالفيروس هي (حالتان لمواطنين كويتيين) و(26 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(أربع حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية الإيرانية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية النيبالية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية الأفغانية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية الفلبينية) و(حالة واحدة لمقيم من الجنسية الصينية).

ولفت إلى أن الحالات قيد التقصي الوبائي بلغ عددها تسع حالات (حالة لمواطن كويتي) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الهندية) و(حالتان لمقيمين من الجنسية المصرية) و(حالة لمقيم من الجنسية اللبنانية) و(حالة لمقيم من الجنسية الباكستانية) و(حالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية) وجميع تلك الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى.

وذكر أن إجمالي حالات الوفاة بلغ ثلاث حالات بتسجيل وفاة مواطنة كويتية مصابة بالفيروس عمرها 79 عاما كانت تتلقى العلاج في العناية المركزة منذ أربعة أيام بعد أن أعلنت أمس وفاة مواطن كويتي (50 عاما) كان يتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة للعلاج من الفيروس مدة 21 يوما والثالثة سجلت مطلع الشهر الجاري لمقيم هندي بعد إصابته بالمرض أيضا.

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 176 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 26 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بقيت كما هي 26 حالة بواقع تسع حرجة و17 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1176 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال24 ساعة الماضية 146 حالة بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد التأكيد على المواطنين والمقيمين ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.