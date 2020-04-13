الوزير الشيتان: تأجيل سداد أقساط "التأمينات" لمدة 6 شهور بقرار من مجلس الإدارة

وزير المالية براك الشيتان

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:42 13/04/2020 حدث بتاريخ: 21:45 13/04/2020

أعلن وزير المالية الكويتي براك الشيتان تأجيل أقساط الاستبدال والمعاش المقدم وحصة أصحاب العمل والشركات والباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ستة شهور على أن يتم اعادة ما تم استقطاعه خلال شهر أبريل الجاري لحساباتهم.

وأوضح الوزير الشيتان الذي يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تصريح اليوم الاثنين أن إدارة الفتوى والتشريع حسمت النقاش القانوني حول قدرة مجلس إدارة المؤسسة بأخذ قرار بتأجيل الأقساط والاشتراكات وأكدت باختصاص مجلس ادارة (التأمينات) بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر بعد العرض على وزير المالية.