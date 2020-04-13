"الصحة": 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بإجمالي 1300 حالة مسجلة

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:55 13/04/2020 حدث بتاريخ: 13:56 13/04/2020

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الاثنين تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1300.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال36 للوزارة إن الحالات هي أربع حالات مرتبطة بالسفر (ثلاث منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة) و(حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى ألمانيا) وجميع هذه الحالات قادمة من رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وأضاف أن الحالات المخالطة هي 51 حالة (حالة واحدة لمواطن كويتي) و(40 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(سبع حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(حالة لمقيم من الجنسية المصرية) و(حالة لمقيم من الجنسية النيبالية) و(حالة لمقيم من الجنسية الباكستانية) وجميع هذه الحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا.

وذكر أن الحالات قيد التقصي الوبائي هي 11 حالة (حالة لمواطن كويتي) و(خمس حالات لمقيمين من الجنسية الهندية) و(حالتان لمقيمين من الجنسية المصرية) و(حالة لمقيم من الجنسية الإيرانية) و(حالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية) و(حالة لمقيم من الجنسية الباكستانية) وجميع هذه الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وبين أن إجمالي حالات الوفاة بلغ حالتين إحداهما جديدة لمواطن كويتي عمره 50 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة والأخرى سجلت مطلع الشهر الجاري بعد إصابتهما بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها بلغ 150 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء ثماني حالات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 26 حالة هي تسع حرجة و17 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1148 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال24 ساعة الماضية 746 حالة بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد التأكيد على المواطنين والمقيمين ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.