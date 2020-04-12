"الصحة": 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 1234

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:17 12/04/2020 حدث بتاريخ: 14:30 12/04/2020

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال35 للوزارة إن الحالات هي (حالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وتعود لمواطن كويتي وهي قادمة ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي).

وأضاف أن الحالات المخالطة بلغ عددها 71 وهي (حالتان لمواطنين كويتيين) و(42 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(تسع حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(ست حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية) و(أربع حالات لمقيمين من الجنسية المصرية) و(حالتان لمقيمين من الجنسية النيبالية) و(حالتان لمقيمين من الجنسية الباكستانية) (وحالتان لمقيمين من الجنسية الفلبينية) و(حالة لمقيم من الجنسية السورية) و(حالة لمقيم من الجنسية البرتغالية) وهي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها بمرض (كوفيد - 19).

وذكر أن عدد الحالات قيد التقصي الوبائي بلغ ثماني حالات هي (ثلاث حالات لمواطنين كويتيين) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الهندية) و(حالتان لمقيمين من الجنسية المصرية) وجميع هذه الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها بلغ 142 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء تسع حالات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 29 حالة هي 10 حرجة و19 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1091 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال 24 ساعة الماضية 313 حالة بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وكان قد سجل مطلع الشهر الجاري وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية أصيب بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وجدد التأكيد على المواطنين والمقيمين ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.