الوزير الحريص: استقبال المواطنين العائدين من الخارج في الأيام القادمة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:32 12/04/2020 حدث بتاريخ: 14:16 12/04/2020

ترأس وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص اللجنة العليا الخاصة بالإدارة العامة للطيران المدني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الحريص في تصريح صحفي على هامش الاجتماع اليوم، أنه ترأس اللجنة العليا الخاصة بالطيران المدني والتي شكلت منذ بداية الأزمة من قيادات الإدارة العامة للطيران المدني للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار الحريص أنه خلال الاجتماع نقل للمسؤولين والعاملين بالإدارة العامة للطيران المدني أشادت وتقدير سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر للجهود التي يبذلونها من أجل خدمة الكويت وشعبها مثمنا لهم تلك الروح الوطنية التي تجلت من خلال الأعمال التي قاموا بها.

واكد الحريص بأن هذا الاجتماع ليس الأول الذي ترأسه اذ بين أنه ترأس العديد من اجتماعات اللجنة في الأيام السابقة ، مشيرا انه يعمل من خلال ترأسه للجنة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء حول تطبيق خطة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فايروس كارونا مبينا بأنه أعطى توجيهاته للمسؤولين والعاملين بالإدارة مضاعفة الجهود المبذولة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة كوزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وغيرها من مؤسسات الدولة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي، وإيجاد أفضل السبل التي تصب بتسهيل إجراءات القادمين من الخارج وكذلك المغادرين من دولة الكويت مع مراعاة وقاية العاملين من الإصابة أو انتقال العدوى لهم.

وبين الحريص أنه طلع خلال الاجتماع على عرض مرئي تضمن مدى جاهزية الإدارة العامة للطيران المدني على تطبيق خطة الطواري في هذه المرحلة والتي ستشمل إجلاء المواطنين من الخارج وكذلك جاهزية المطار لتسير رحلات الوافدين الراغبين بمغادرة دولة الكويت إلى أوطانهم.

وأردف الحريص بأنه استمع من المسؤولين في «الإدارة العامة للطيران المدني» عن تفاصل الخطة الموضوعة لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج خلال الأيام القادمة والتي تتمثل في الرحلات الاستثنائية لإجلائهم والتي تم الترتيب لها مع وزارة الخارجية المعنية بتسهيل إجراءات عودتهم من خلال التنسيق مع سفارات دولة الكويت والدول الأخرى.

و بيّن الحريص بأن الاستعدادات التي يقوم بها «الطيران المدني» لا تقتصر على استقبال المواطنين العائدين من الخارج فقط بل تضمنت خطة الرحلات الاستثنائية المغادرة من الكويت إلى وجهات أخرى، حيث أشار بأن الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت في وقت سابق عن السماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت تسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم، مشيرا إلى أن هناك العديد من شركات الطيران تقدمت بطلبات للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات الجوية للراغبين من المقيمين بالسفر إلى الخارج.

وفي الختام أكد الحريص بأن الإدارة العامة للطيران المدني جاهزة لتنفيذ خطط الإجلاء سواء أكانت القادمة أو المغادرة والتي تم الترتيب لها مع وزارتي الصحة ووزارة الخارجية.

مبينا بأن الجهود التي يقوم بها العاملين في الطيران المدني تأتي ضمن منظومة من العمل الحكومي المتكامل والذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن والذي يساعد على حماية دولة الكويت وشعبها والمقيمين على أراضها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.