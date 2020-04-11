المحاسبة: الموافقة على تعاقدات مع الفنادق لاستخدامها كمحاجر بقيمة بين 4 آلاف دينار وصولا الى 45 ألف دينار يوميا

الوكيل المساعد للرقابة المسبقة والدعم الفني بالإنابة المشرف العام على فريق الطوارئ في ديوان المحاسبة سليمان البصيري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:54 11/04/2020 حدث بتاريخ: 15:55 11/04/2020

أكد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة والدعم الفني بالإنابة المشرف العام على فريق الطوارئ في ديوان المحاسبة سليمان البصيري مراجعة وترخيص تعاقدات وزارة المالية ل 12 محجرا صحيا للمواطنين القادمين من الخارج.

وقال البصيري اليوم السبت إن فريق الطوارئ التابع للديوان "باشر رقابته المسبقة على تلك التعاقدات وفقا للمادتين 13 و 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وتبين أن وزارة المالية خاطبت مجموعة من الفنادق بنوعيها المحلي والعالمي ووافق البعض واعتذر آخرون لظروف خاصة".

وأوضح أن استئجار الفنادق خضع لكل الإجراءات القانونية اللازمة متضمنة طلب اذن وموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتعاقد المباشر وفقا للقانون رقم 49 لسنة 2016 والعرض على إدارة الفتوى والتشريع والمفاوضات التي تمت بين الأطراف المعنية لضمان الحصول على أفضل الأسعار الممكنة وصولا إلى نصف قيمتها المعتادة.

وبين أن تلك العقود تراوحت قيمة تعاقدها اليومية بين أربعة آلاف دينار (نحو 12 ألف دولار أمريكي) وصولا إلى 45 ألف دينار (نحو 144 ألف دولار) وشملت هذه التعاقدات قيمتها الإيجارية كل أعمال الصيانة والنظافة والغسيل والكي والنقل والخدمات والقاعات المتوفرة.