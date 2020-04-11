الطيران المدني: السماح بتسيير رحلات جوية للشركات لنقل المقيمين إلى بلدانهم

صورة أرشيفية لـ الادارة العامة للطيران المدني

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:16 11/04/2020 حدث بتاريخ: 15:16 11/04/2020

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم السبت تعميما لشركات الطيران العاملة في المطار يسمح بتسيير رحلات جوية للمقيمين في البلاد الراغبين بالسفر إلى بلدانهم وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتي في جلسته المنعقدة في التاسع من أبريل الجاري.

وقالت (الطيران المدني) في بيان صحفي إنه تمت الموافقة على السماح بتسيير رحلات جوية لكل شركات الطيران لسفر الراغبين من المقيمين في البلاد إلى بلدانهم.

وذكرت أن استقبال طلبات شركات الطيران يتم حسب الإجراءات المعمول بها لدى إدارة النقل الجوي للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير تلك الرحلات.