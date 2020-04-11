وزير الصحة: حالات شفاء من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى حالة

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:06 11/04/2020 حدث بتاريخ: 12:06 11/04/2020

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 133 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح إن حالات الشفاء تعود إلى ستة مواطنين كويتيين وأربعة مقيمين مضيفا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.