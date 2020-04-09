الداخلية: ضبط قائد حافلة حاول تهريب 100 عامل من جليب الشيوخ

شعار وزارة الداخلية الكويتية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:28 09/04/2020 حدث بتاريخ: 18:29 09/04/2020

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس ضبط قائد حافلة (باص) أثناء محاولته تهريب نحو 100 عامل من منطقة (جليب الشيوخ) التابعة لمحافظة الفروانية والمعزولة احترازيا بقرار من مجلس الوزراء لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الدوريات الأمنية استوقفوا قائد الحافلة والذي يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة للتدقيق على هويات الأشخاص الذين كانوا يقلهم.

وأضافت أنه بسؤاله عن جهة عملهم أفاد بأنهم يعملون في وزارة الصحة إلا أنه وبالتدقيق على هوياتهم تبين أنهم يعملون في شركات خاصة مختلفة.

وأفادت أن قائد الحافلة اعترف خلال التحقيق معه بأنه يقوم بنقل العمال إلى خارج المنطقة المذكورة لقاء 20 دينارا كويتيا (نحو 64 دولارا أمريكيا) للفرد الواحد مبينة أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي السادس من أبريل الجاري قرر مجلس الوزراء الكويتي فرض عزلة تامة على منطقتي (جليب الشيوخ) و(المهبولة) التابعة لمحافظة الأحمدي أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد لمدة أسبوعين بغية فحص كل من يوجد فيهما وعلاجهم حتى لا يؤثر انتشار فيروس كورونا على بقية المناطق.