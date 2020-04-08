الرئيس صباح الخالد: دور ايجابي يقوم به ديوان المحاسبة بدعم الجهود الحكومية في مواجهة "كورونا"

جانب من اللقاء

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:07 08/04/2020 حدث بتاريخ: 17:07 08/04/2020

عقد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في قصر السيف اليوم لقاء مع رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع وبحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون الإدارية والمالية أسامة عبدالرحمن الدعيج وبعض قياديي ديوان المحاسبة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التنسيق والتعاون للتعامل مع هذه المرحلة الدقيقة وما تستوجبه من تدابير استثنائية تستهدف سرعة تلبية متطلبات الجهات الحكومية في مواجهة الأزمة دون الإخلال بمتطلبات الحرص المشترك على المحافظة على المال العام والضوابط والقواعد التي تحقق الحدود المطلوبة لاعتبارات الرقابة.

وقد أشاد سموه خلال اللقاء بالدور الإيجابي المهم الذي يقوم به الأخ رئيس ديوان المحاسبة وكافة العاملين في الديوان بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الأجهزة الحكومية في مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد والتي تعكس روح المسؤولية الوطنية مؤكدا سموه على ضرورة استمرار هذا التعاون لتجاوز هذه المحنة.

ومن جهته عبر رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع عن شكره لهذه الدعوة الكريمة منوها بعظيم التقدير للجهود المميزة التي تقوم بها الحكومة في إدارة هذه الأزمة والتي هي موضع ارتياح واعتزاز للجميع مؤكدا تفهمه للتطورات المتسارعة التي تتسم بها طبيعة هذا الوباء بتداعياتها المختلفة وما تستوجبه من تدابير واجراءات استثنائية لا تحتمل التأخير في مواجهة هذا الخطر الكبير ومعربا عن ترحيب الديوان واستعداده لتقديم كل العون الممكن للجهات الحكومية لتعزيز قدرتها في مواجهة انتشار هذا الوباء.

وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره للتفهم المعهود والجهود التي يقدمها ديوان المحاسبة بتعزيز الجهد الحكومي في هذه الظروف الدقيقة مؤكدا أن الجميع في الكويت يمثلون فريقا واحدا مؤسسات وأفراد يسعى لحماية صحة وسلامة المواطنين وانقاذ البلاد من هذا الوباء الخطير.