الوزيرة العقيل: ندعم التعاون مع الجمعيات وشركات التوصيل لخدمة سكان المناطق

وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:06 08/04/2020 حدث بتاريخ: 12:06 08/04/2020

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل دعمها لكافة جهود الجمعيات التعاونية في خدمة المواطنين خلال تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدة في الوقت ذاته بحرص اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على متابعة كافة احتياجات الجميعات التعاونية وتذليل العقبات لها بما يحقق الأهداف المنشودة.

وقالت العقيل في تصريح صحفي اليوم أن استعانة الجمعيات التعاونية بالشركات الوطنية لتوصيل الطلبات له دور إيجابي في دعم الجهود المبذولة لخدمة سكان المناطق مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية والأمنية وقرارات وزارة التجارة، مشددة على دعمها لهذا التعاون بين الجمعيات والقطاع الخاص لا سيما الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.