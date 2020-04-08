الوزيرة العقيل: ندعم التعاون مع الجمعيات وشركات التوصيل لخدمة سكان المناطق
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل دعمها لكافة جهود الجمعيات التعاونية في خدمة المواطنين خلال تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدة في الوقت ذاته بحرص اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على متابعة كافة احتياجات الجميعات التعاونية وتذليل العقبات لها بما يحقق الأهداف المنشودة.
وقالت العقيل في تصريح صحفي اليوم أن استعانة الجمعيات التعاونية بالشركات الوطنية لتوصيل الطلبات له دور إيجابي في دعم الجهود المبذولة لخدمة سكان المناطق مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية والأمنية وقرارات وزارة التجارة، مشددة على دعمها لهذا التعاون بين الجمعيات والقطاع الخاص لا سيما الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.