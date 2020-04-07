"الصحة": 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي المسجلة 743

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:41 07/04/2020 حدث بتاريخ: 13:15 07/04/2020

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 743 حالة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال32 للوزارة إن الحالات تضم 69 حالة مخالطة منها (56 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(حالة لمقيم من الجنسية الباكستانية) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية).

وأضاف أن الحالات المخالطة تضم أيضا (حالتين لمقيمين من الجنسية الإيرانية) و(حالة لمقيم من الجنسية السورية) و(حالة لمقيم من الجنسية السيلانية) و(حالة لمقيم من الجنسية الفلبينية) و(حالة لمقيم من الجنسية الكاميرونية).

وذكر أن هناك تسع حالات تحت التقصي الوبائي منها (حالة واحدة لمواطن كويتي) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الهندية) و(حالتان لمقيمين من الجنسية المصرية) و(حالة لمقيم من الجنسية الإيرانية) و(حالة لمقيم بصورة غير قانونية) و(حالة لمقيم من الجنسية الباكستانية).

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء حالتين كانتا أصيبتا بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض حتى الآن إلى 105 حالات.

أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ 23 حالة منها ست حرجة و17 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس (كورونا) 637 حالة.

وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بقي إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة عند 911 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

وفي وقت سابق سجلت حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما أصيب بمرض فيروس كورونا المستجد وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالمكوث في المنازل حتى خلال ساعات النهار في ظل الحظر الجزئي للتجول موصيا بضرورة تطبيق إستراتيجية التباعد الاجتماعي (الجسدي) وزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع حول بعض الإرشادات والتوصيات وكل ما بشأنه يساهم في احتواء انتشار الفيروس.